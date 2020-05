Economia Mães menores de idade podem pedir auxílio emergencial a partir de hoje Novidade consta de nova versão de aplicativo lançada pela Caixa

A partir de hoje (30), as mães com menos de 18 anos podem pedir o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). A novidade está disponível na 16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que está sendo liberada hoje pela Caixa Econômica Federal. Incluída pelo Congresso durante a tramitação da medida provisória que instituiu o benefício, a exte...