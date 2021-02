Economia Mãe de Sandro Mabel, presidente da Fieg, morre aos 92 anos Ela foi vítima de uma parada cardíaca na noite do último sábado, 20

Morreu, aos 92 anos, Maria Luiza Scodro, mãe do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), Sandro Mabel. Segundo publicação, divulgada por meio das redes sociais da Fieg, ela foi vítima de uma parada cardíaca na noite do último sábado, 20. Ainda segundo a Fieg, paulistana, Maria Luiza deixa o marido Nestore Scodro, com quem era casada desde ...