Desde a semana passada, quando seu uso foi recomendado pelo Ministério da Saúde, quem trabalha em setores essenciais ou precisa sair do isolamento em casa para ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo, nota que aumentou o número de pessoas usando máscaras de proteção, com uma diferença: muitas são artesanais, de pano, reutilizáveis, ou seja, não se trata de material descartável que não pode faltar aos profissionais da saúde. Com isso, surgiu um novo mercado para artesãos e pequenos confeccionistas, uma chance de faturar em momento de crise.

Parte da produção de máscaras em tecido, com no mínimo dupla face, como é recomendado para evitar contágio, atende a encomendas. Outra parte é vendida com divulgação em redes sociais, em grupos de amigos. A maioria dos fabricantes ouvidos faz serviço de entrega, cobrando taxas que variam de 5 a 10 reais.

A artesã Nira Arantes Paulista, 69 anos, cerca de 20 dias atrás deixou de expor suas criações. Como alternativa, procurou na internet o modelo de máscaras de proteção com dois forros e ainda em março começou a confeccioná-las. Com ajuda do marido e da filha, fabrica 30 por dia e não sobra para estoque. Em maior quantidade, ela dá desconto, assim os preços vão de 5 a 8 reais, conforme modelo e número de unidades adquiridas. “Também estamos distribuindo para ajudar quem precisa. Me ajudam e ajudo também”, comenta.

Máscaras de proteção de pano são uma saída para os negócios e forma de ação solidária também para a empresária, Nathalia Prado, 35 anos, dona de marca de roupa infantil que fabrica e vende em lojas agora fechadas. Ela conta que chegou a fazer máscaras logo após a determinação de fechar as portas, mas havia orientação para que não fossem usadas, Com as novas diretrizes das autoridades de saúde, ela retomou a fabricação.

No ateliê, Nathalia e a mãe fazem os moldes, repassados à equipe de dez costureiras, cada qual trabalhando em sua própria casa. Produzem, em média, cem unidades por dia, sob encomenda, porque o momento exige cautela no investimento, explica a confeccionista. O produto tem duas folhas de tricoline 100% algodão e uma camada interna de TNT, ou seja, três camadas de proteção, e custa 10 reais cada. “Com certeza vai dar para pagar o pessoal, sustentando ao menos dez famílias. Uma luz no fim do túnel”, afirma, informando ainda que 10% da produção é para doação em um lixão onde pratica ação solidária com um grupo espírita.

Do artesanato em patchwork, roupas de cama, mesa e banho vendidas em loja em Pirenópolis, as sócias Maiara Araújo Godinho, 32 anos, e Nilvane Francisco da Trindade, 50 anos, passaram a produzir máscaras de proteção. A proposta foi feita pela ex-dona da loja, que recebe a encomenda e comercializa em Goiânia. As ex-atendentes que viraram proprietárias e desde 18 de março tiveram de fechar as portas, encontraram assim um jeito de bancar pelo menos as despesas de custeio do estabelecimento. Iniciaram a produção de máscaras na semana passada e já entregaram 150. “Já tínhamos os materiais, é uma forma de continuar produzindo”, diz Maiara.

Região da 44

Segmentos de dois, três lojistas da Região da 44 têm se unido para fabricar máscaras de proteção de pano, reutilizáveis, para doação. “É para ajudar mesmo, usam material e maquinário, melhor que ficar parado”, explica o presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Jairo Gomes. Jairo afirma que não se cogita produção em larga escala devido ao isolamento social. E embora mencione “dezenas e dezenas trabalhando para doações”, ele observa que a palavra faturar não se aplica ao caso. “A região movimenta de R$ 680 milhões a R$ 720 milhões ao mês. Então, pra uma região que vende por atacado, perto do montante que é comercializado, a produção de material de proteção é insignificante.”

O Clube de Costura, no Mega Moda Shopping, dedica-se também à produção de máscaras para doar aos lojistas e colaboradores da Região da 44. A ação começou ontem e a expectativa é que voluntários se juntem e também doem tecidos. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 98591-6597.