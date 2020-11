Economia Lucro líquido no terceiro trimestre é de R$ 82,6 mi

A Celg Geração e Transmissão (Celg GT) teve lucro líquido de R$ 82,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 85% na comparação com os R$ 44,7 milhões apurados no mesmo intervalo de 2019. A companhia divulgou ainda que o Ebitda (da expressão em inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucros antes de juros, impostos, depre...