Economia Lucro dos bancos cai 26% em 2020 com pandemia, diz Banco Central Segundo um relatório publicado pelo banco revela que o principal motivo para o recuo do lucro foi devido a maior necessidade de provisionamento para cobrir eventuais perdas

A pandemia de Covid-19 afetou o sistema financeiro e provocou queda de 26% no lucro dos bancos em 2020, com relação ao ano anterior, segundo relatório publicado pelo BC (Banco Central) nesta terça-feira (27). De acordo com o documento, contudo, o impacto na rentabilidade das instituições financeiras não geraram riscos relevantes para a estabilidade do segmento. "A crise sanit...