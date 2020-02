Economia Lucro de R$ 17,8 bi no ano passado

O Banco do Brasil teve lucro líquido de R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 20,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2019, o lucro líquido somou R$ 17,8 bilhões, expansão de 32% em relação a 2018. A instituição cumpriu, assim, as perspectivas que divulgou ao mercado, que variavam entre ganhos de R$ 16,5 bilhões a R$ 18,5 bilhões. Apesar...