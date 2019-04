Economia Lucro da Gol cai 83,7% e soma R$ 35,2 milhões no 1º trimestre A receita líquida da Gol registrou expansão de 8,3% no primeiro trimestre de 2019 ante o informado um ano antes, somando R$ 3,2 bilhões

A Gol encerrou o primeiro trimestre de 2019 com lucro líquido de R$ 35,2 milhões, com retração de 83,7% ante os R$ 215,6 milhões informados um ano antes, no critério antes da participação minoritária da Smiles. Se considerando o critério depois da participação minoritária, a empresa reportou prejuízo líquido de R$ 32,3 milhões, ante lucro de R$ 142,3 milhões um ano a...