Economia Lucro da Disney cai 90% em meio à pandemia da Covid-19. E o pior está por vir Resultado do primeiro trimestre pega apenas 17 dias de parques fechados

No ano passado, nessa época, a Disney comemorava a chegada recorde de “Vingadores: Ultimato” nos cinemas. Na terça-feira (5), com os cinemas fechados em todo o mundo, juntamente com os parques temáticos, a Disney disse que seu lucro trimestral caiu mais de 90%. E isso foi por um período que foi apenas parcialmente afetado pelo coronavírus. “Nossos negócios foram ...