Economia Lucro da Azul cai 20,1% e atinge R$ 137,7 milhões no primeiro trimestre Receita líquida da empresa apresentou um aumento de 16,0% para R$ 2,542,0 bilhões sobre o primeiro trimestre de 2018

A Azul encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 137,7 milhões, 20,1% menor que o de R$ 172,3 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado operacional (Ebit) ficou em R$ 335,6 milhões, retração de 10,1%. A margem Ebit caiu para 13,2%, de 17,0% há um ano. A receita líquida apresentou um aumento de 16,0% para R$ 2,542,0 bilhões sob...