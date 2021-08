Economia Lucro após impacto da pandemia Empreendedores contam como superaram dificuldades impostas pelo isolamento social e passaram a faturar mais ao inovar para atender melhor novas demandas de consumo

A pandemia do coronavírus colocou empresas do mundo todo num cenário totalmente novo, diante de medidas de isolamento social. Compromissos com fornecedores, funcionários, aluguéis e impostos, apesar das estruturas físicas sem funcionar, levaram centenas de milhares de pequenos negócios pelo País a fechar as portas. Entre os que ficaram, a pesquisa “O Impacto da pandemia do ...