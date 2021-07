Economia Luciano Hang apoia pedido pelo retorno do horário de verão, extinto por Bolsonaro A adesão é vista como um reforço de peso porque o dono da Havan é um dos empresários do núcleo mais próximo de Bolsonaro, que sempre foi contra o horário de verão

O movimento de empresários que pedem a volta do horário de verão recebeu o apoio de Luciano Hang neste final de semana. A adesão é vista como um reforço de peso porque o dono da Havan é um dos empresários do núcleo mais próximo de Bolsonaro, que sempre foi contra o horário de verão. A extinção da mudança no relógio foi uma das primeiras medidas de seu governo, tomada...