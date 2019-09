Economia Lotofácil da Independência pagará R$ 95 milhões nesta sexta (6); saiba como apostar Para o sortudo que levar a bolada para casa, a premiação pode render mensalmente aproximadamente R$ 352 mil caso aplicado na poupança, por exemplo

Começou no último sábado (31) as apostas para a oitava edição da Lotofácil da Independência, com prêmio estimado em R$ 95 milhões. O sorteio ocorre na sexta-feira (6), a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Essa pode ser a maior premiação já registrada por uma Lotofácil, afirma a Caixa. Para o sortudo que levar ...