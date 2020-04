Economia Longe da mínima do dia, Bolsa fecha em baixa de 5,45%, aos 75.330,61 pontos Nesta sexta-feira, as ações com maior exposição ao fator político figuraram entre as mais punidas da sessão

A saída do ministro Sergio Moro com o dedo apontado para ingerência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal criou tempestade perfeita nesta sexta-feira, 24, com dólar em novos níveis recordes e o Ibovespa ameaçando chegar a "circuit breaker" no pior momento do dia, aos 72.040,82 pontos (-9,58%), para depois moderar perdas e fechar em baixa de 5,45%, a...