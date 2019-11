Economia Londres proíbe operação da Uber e aponta "padrão de falhas" A plataforma de serviço de veículos com motorista disse que vai recorrer da decisão

Apontando “várias violações que têm colocado os passageiros e a sua segurança em risco”, o organismo regulador do transporte público de Londres, Transport for London, anunciou nesta segunda-feira (25) que não irá renovar a licença da empresa Uber na capital britânica. A autorização expira à meia-noite desta segunda. A plataforma de serviço de veículos com motori...