Economia Lojistas fazem caminho de volta à Bernardo Sayão Movimento de retorno, motivado pela queda nos valores dos aluguéis, foi acelerado com a pandemia; mais de 500 pontos comerciais já foram reocupados, estima associação

As dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus levaram o confeccionista Rogério Nogueira a fechar duas lojas que tinha em um grande shopping na Região da 44. “Levei meu estoque para casa porque o aluguel era muito caro”, lembra o empresário, que passou a investir nas vendas on-line, mas ainda precisava de um showroom para divulgar as roupas masculinas que produz. F...