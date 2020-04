Sem dúvida, esta será uma Páscoa diferente de todas as outras para comerciantes e consumidores. Com o fechamento de lojas e shoppings, por causa das medidas de combate ao coronavírus, os lojistas preveem uma queda de até 60% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Na tentativa de reduzir este índice, muitos estão oferecendo descontos e investindo mais na comunicação pelas redes sociais e nas entregas em domicílio. Um shopping da capital criou até um drive thru para que os clientes possam retirar ovos de chocolate.

Os clientes do Flamboyant Shopping Center podem escolher entre os sistemas de delivery e drive thru para receber os ovos que estão comprando de forma online nas lojas Americanas, Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau e Kopenhagen, que estão praticando descontos de até 50%. Na opção por delivery, o cliente faz suas encomendas pelos aplicativos de entrega ou WhatsApp, informando o endereço. Porém, a grande novidade está sendo o drive-thru, com os clientes retirando suas encomendas em dias e horários previamente agendados.

Até amanhã, o estacionamento será gratuito, com acesso pela cancela na entrada principal (portaria da C&A). A gerente da loja Kopenhagen, Artenísia Brito, explica que muitas vendas estão sendo feitas por WhatsApp e os produtos estão com 30% de desconto e parcelamento em três vezes no cartão de crédito. O cliente liga, faz o pedido e agenda o horário para a retirada dos ovos, que são levados até o estacionamento por um funcionário da loja. “Está sendo bem prático e rápido”, avalia. Segundo Artenísia, a ação trouxe um certo alento para os lojistas, que estavam muito preocupados com as vendas para a Páscoa.

A proprietária da franquia da Brasil Cacau, Mariana Arcari Resende, conta que a rede investe numa promoção, onde o cliente que comprar dois ovos de chocolate, ganha o terceiro, e está conseguindo reduzir o estoque. Os clientes são atraídos pelas redes sociais e, com o drive thru, as vendas foram aceleradas. “Mandamos o catálogo, o cliente faz o pedido e marca um horário para buscar no drive thru”, explica. O sistema começou a funcionar na quinta-feira e a procura já cresceu ontem.

Para Mariana, que já estava investindo no sistema delivery quando a quarentena começou, a iniciativa do drive foi muito boa porque nem todas as lojas possuem estrutura de entrega. “Facilitou para nós e para os clientes. Vamos salvar parte das vendas”, avalia. Mesmo com todas essas ações, ela estima uma redução de 50% sobre as vendas feitas na Páscoa do ano passado.

Entregas

Até mesmo as lojas que puderam continuar abertas tiveram que investir em outros instrumentos de venda, por causa das medidas de isolamento da população. O comércio atacadista de Campinas continua com as portas abertas, mas, com o movimento bem menor que o habitual, a saída foi investir mais nas entregas delivery. O gerente da Festa Radical, Leandro Assunção, conta que a loja elevou o número de entregadores de um para quatro funcionários. “Antes, nosso delivery respondia por apenas 10% das vendas e, hoje, este índice já chega a 50%”, conta o gerente. Mesmo assim, a expectativa é de uma queda de 60% nas vendas este ano.

Pequenos confeiteiros e comerciantes têm conseguido aumentar suas vendas até por meio das permutas. A micro empresária Renata Canedo, dona de uma distribuidora de produtos naturais e alimentação saudável, disponibilizou alguns ovos de Páscoa zero açúcar e com recheios saudáveis para compra na plataforma de trocas Xpory.com. Segundo ela, isso movimentou o negócio no momento, ajudando a manter sua atividade de forma online e o giro do estoque. A empresária já tem mais encomendas para atender essa semana.