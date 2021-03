Economia Lojistas de Goiânia desistem de vender ovos de Páscoa por conta de alta nos preços A alta é resultado da valorização do dólar, aumento da cotação do cacau no mercado internacional, até o reajuste médio de 30% do plástico e do papel que embalam os doces

O consumidor não vai encontrar os ovos de chocolate que costumava comprar em todas as lojas do ramo este ano. Alguns revenderes tradicionais decidiram não vender o produto nesta Páscoa devido aos resultados ruins obtidos no mesmo período do ano passado e pelo fato de ainda permanecerem as mesmas incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus. Os preços mais altos f...