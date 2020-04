Mesmo depois que um novo decreto do governo estadual não autorizou a reabertura de shoppings e galerias, lojistas da Região da 44 pediram ontem que a Prefeitura de Goiânia autorize o funcionamento das lojas, mediante o cumprimento de um plano de medidas de segurança. Enquanto muitos lojistas pressionam pela reabertura, alguns temem que a falta de compradores de outras cidades e Estados, prevista no plano, impossibilite um número mínimo de vendas para cobrir os custos.

Entre as propostas que possibilitariam uma reabertura com segurança para funcionários e clientes, estão a criação de um selo sanitário que identificará as lojas que seguem todas as normas, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), a lavagem de todas as 14 ruas, pintura de meios-fios, desinfecção diária de toda a região e a proibição da vinda de excursões de compradores de outras cidades e Estados até meados de maio.

O presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Jairo Gomes, acredita que isso já possibilitará um público de 30% de compradores. “Precisamos, neste primeiro momento, fazer a região começar a pulsar novamente, até que possamos liberar a vinda de compradores de fora”, justifica. Segundo ele, a prefeitura prometeu analisar as propostas até o próximo domingo. Elas serão levadas ao Comitê de Crise do município, que se reúne no próximo dia 27 (segunda-feira).

“Estamos muito otimistas de voltar em breve porque o prefeito Iris Rezende se mostrou muito sensível à situação dos lojistas da região. Ele reconheceu que algo tem de ser feito, depois de tanto tempo de fechamento”, destaca Jairo. Ele garante que, nestes dias de fechamento, as lojas já se prepararam para uma reabertura com segurança para funcionários e clientes, seguindo todas as determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

Jairo lembra que aquelas que não cumprirem as normas podem perder o selo sanitário e ter as portas fechadas de novo. A reportagem do POPULAR recebeu informações de que alguns lojistas chegaram a enviar comunicados anunciando a reabertura para seus clientes ontem. “Todos devem acalmar o espírito e esperar uma decisão do governo, sem forçar uma abertura irregular, que possa gerar penalidades, como aplicação de multas”, recomenda.

Mas, por outro lado, alguns lojistas se manifestaram contra a reabertura agora, principalmente pela ausência de compradores de fora. Um dos temores é o custo dos aluguéis. Mas o presidente da AER44, que também é proprietário de um dos shoppings da região, garantiu que todos os empreendedores estão abertos para negociar com os lojistas. “Sempre fomos parceiros e não é agora, num momento tão difícil, que iremos soltar as mãos”, afirmou. A Região da 44 tem 103 shoppings e galerias, 35 hotéis e 14.760 lojas, que movimentam entre R$ 700 milhões e R$ 720 milhões mensais.

A Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Goiânia informa que está ouvindo as demandas de todas as entidades do setor produtivo e de serviços e que as propostas serão analisadas e levadas ao Comitê de Crise criado no município para gerir o enfrentamento à pandemia de Covid-19, pois a prefeitura segue, na íntegra, as determinações do Decreto 9.653 do governo estadual, com foco na preservação da saúde e no funcionamento de serviços essenciais.