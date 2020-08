Economia Lojas físicas em Goiás fazem guinada digital Saída para garantir caixa durante o isolamento social, empresários já vislumbram as vendas on-line como prioridade para o pós-pandemia

A pandemia veio acelerar uma mudança que já vinha ocorrendo na empresa atacadista de confecções de Elzimary Karla Dantas: as vendas on-line em paralelo à loja numa galeria na Região da 44. Até se impor como principal canal, devido ao isolamento social para deter a contaminação pelo novo coronavírus, a via digital não recebia a devida atenção nem investimentos, “era apenas com...