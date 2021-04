Economia Lojas conseguem acordo para abrir neste feriado em Goiás Depois de negociação entre sindicatos, segmento varejista conseguiu liberação para convocar funcionários no Dia do Trabalho; empresários precisam solicitar certificado

Lojas do segmento varejista em Goiás vão poder convocar empregados para trabalhar no feriado do Dia do Trabalho, comemorado neste sábado (1º). Um acordo foi fechado entre o sindicato laboral e o Sindicato do Comércio Varejista no Estado (Sindilojas-GO) e permite abertura do comércio, mas, para isso, os empresários precisam solicitar um certificado. O acordo...