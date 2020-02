Economia Lojas Americanas oferece vagas para Supervisor do Varejo em Goiás, DF e mais dois Estados Os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação, além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proatividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade

A Lojas Americanas está com vagas abertas para o cargo de Supervisor do Varejo para atuação em 15 cidades, sendo elas: Brasília (DF); Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa (GO); Guarantã do Norte, Juína, Poconé (MT); Aparecida do Taboado, Cassilândia, Ivinhema, Miranda, Naviraí, R. Verde do Mato Grosso, Ribas do Rio Pardo e São Gabriel D'Oeste (MS). Para concorrer, os can...