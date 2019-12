Economia Lojas Americanas abre inscrições para estágio em Goiás Podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda

Já estão abertas as inscrições para o "Programa de Estágio 2020" da Lojas Americanas. Ao fim do programa, estudantes de todo o Brasil poderão se tornar gerentes de uma das mais de 1.600 unidades da companhia. A rede busca universitários que pensem grande, tenham “atitude de dono do negócio”, foco em resultados e identificação com a cultura de empreendedorismo da Loj...