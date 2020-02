Economia Litro de gasolina tem R$ 2,05 em impostos No ranking nacional, Goiás é o 5º Estado em que os tributos federais e estaduais têm maior peso no valor final do produto

Os motoristas goianos pagam cerca de R$ 2,05 de impostos em cada litro de gasolina adquirido em postos do Estado, o 5º maior valor do País. Com a alíquota de 30%, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é o tributo que tem mais peso, R$ 1,40. Os três impostos federais (Pis, Cofins e Cide) somam R$ 0,65 em todos os Estados, levando em consideração qu...