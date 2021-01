Economia Listas de materiais escolares estão mais enxutas na volta às aulas Neste início de janeiro, período conhecido como o Natal das papelarias, o movimento ainda é fraco por conta de incertezas

Janeiro sempre foi um mês de intensa movimentação nas papelarias, com um vai e vem frenético de pais e alunos empunhando longas listas de materiais escolares. Mas a pandemia do coronavírus, que introduziu a rotina das aulas online, deixou as lojas do ramo bem mais vazias neste início de ano. O clima é de incerteza, principalmente se as aulas continuarão ou não sendo remotas,...