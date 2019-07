Economia Lista do Procon Goiás conta com 34 mil números bloqueados Novo superintendente do Procon Goiás, Wellington de Bessa, comentou também sobre o cadastro do 'Não Perturbe', plataforma onde o consumidor pode bloquear as chamadas indesejadas; confira a entrevista completa

Ninguém precisa mais receber chamadas de empresas de telemarketing a qualquer hora do dia e da noite. O novo superintendente do Procon Goiás, Wellington de Bessa, fala sobre o cadastro na nova lista 'Não Perturbe', plataforma onde o consumidor pode bloquear as chamadas indesejadas das empresas de telecomunicações. Mas o superintendente também informa sobre outra ...