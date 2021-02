Economia Lira e Pacheco querem aprovar reforma tributária até outubro Presidente do Senado conversou com Guedes por telefone e espera discutir nesta semana sobre um programa social ou reedição do auxílio

Os novos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), definiram um cronograma para a reforma tributária, que prevê a apresentação do relatório da comissão mista até o final deste mês. Ambos acreditam que a reforma seja aprovada em definitivo no Congresso entre agosto e outubro. Pacheco também afirmou que a comissão mista do orç...