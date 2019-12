Economia Limites para compras em viagem ao exterior vai subir para U$1.000 A elevação foi aprovada pelos países integrantes do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

Os brasileiros que viajarem ao exterior terão novos limites de compras, com isenção de tributos. Os países integrantes do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) aprovaram a elevação do limite de isenção de bagagem em viagens aéreas e marítimas, de US$ 500 para US$ 1000. Mas ainda não há data para a validade da medida porque depende de regulamentação de cad...