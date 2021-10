Economia Limite de transferência no Pix à noite passa a valer nesta segunda (4) Para garantir a segurança, o Banco Central estabeleceu o limite de R$ 1.000 para transferência no horário entre as 20h às 6h

O Banco Central criou um pacote de novas regras para garantir mais segurança nas transações por meio do Pix. A principal delas, que é o limite de transferência de valor no período da noite, vale a partir desta segunda (4). As demais vão entrar em vigor no dia 16 de novembro. O limite estabelecido para transferência é de R$ 1.000, no horário das 20h às 6h. A regr...