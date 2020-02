Economia Liminar garante IPTU menor em edifício residencial no Centro de Goiânia Moradora de apartamento recorreu à Justiça após valor de imposto quase dobrar; endereço consta como sede de empresa agropecuária

A moradora de um apartamento em edifício residencial no Centro de Goiânia garantiu na Justiça o direito de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com base na alíquota de imóvel residencial, de 0.55%. Liminar favorável a ela foi concedida pela juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, no último dia 1...