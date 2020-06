Atualizada às 19:52 deste domingo (21)

Uma liminar publicada na noite deste domingo (21) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-G0) anulou o decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado na última sexta-feira (19), que autorizava a reabertura do comércio na cidade, nesta segunda-feira (22). O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), por meio da promotora Marlene Nunes Freitas Bueno.

Conforme o documento, a decisão do Paço “não se sustenta sob evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas de saúde, nos termos exigidos pela Lei”. Ainda segundo o pedido do MP, a competência para flexibilizar as medidas de isolamento e as medidas de enfrentamento da Covid-19 é do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE).

A multa diária para Iris Rezende, em caso de descumprimento da decisão, foi estipulado em R$5.000.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia, que informou por meio de nota não ter sido intimada da decisão e que, após a intimação, a Procuradoria Geral do Munícipio irá "estudar eventuais medidas judiciais".

Mais informações em breve