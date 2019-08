Economia Licenciamento de veículos com placas final 6 vence nesta segunda (05) em Goiás Hoje também vence a segunda parcela do IPVA para placas final 7 e da primeira para placas final 8

Se você, motorista, tem um veículo com placa final seis, registrado em Goiás, deve fazer o licenciamento até esta segunda-feira (05). Hoje também vence a segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para placas final sete e da primeira para placas final oito. Em Goiás, o condutor pode pagar o IPVA em dividido três vezes ou total, com o ...