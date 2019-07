Economia Liberação do FGTS deve ser anunciada apenas na próxima semana, diz Onyx O ministro apenas garantiu que o o fundo continuará a ser usado para os empréstimos imobiliários e para o Programa Minha Casa Minha Vida

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira, 18, que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda trabalham em cima dos ajustes necessários para a liberação dos saques do FGTS e do PIS/Pasep. Por isso, segundo ele, o anúncio das medidas e seu detalhamento será feito apenas na próxima semana, na quarta ou na quinta-feira, a depender da agenda d...