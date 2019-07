Economia Liberação de saques do FGTS não deve ter efeito grande, avaliam especialistas Na visão de Marcel Balassiano, pesquisador da área de Economia Aplicada do FGV-Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), a medida anticíclica anunciada pelo governo não deve ter efeito “grande” na economia doméstica

O governo anunciou, na tarde desta 4ª feira (24.jul.2019), a liberação de saques, de até R$ 500 por conta, do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), englobando as contas ativas e inativas. De acordo com o ministério da Economia, a medida terá impacto de 0,35 ponto percentual (p.p) no PIB (Produto Interno Bruto) em 12 meses. Diante da medida, ...