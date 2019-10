Economia LG Lugar de Gente abre inscrições para Programa de Estágio em Aparecida de Goiânia Podem se inscrever estudantes a partir do 3º período de cursos da área de tecnologia; são oferecidos benefícios como seguro de vida, assistência média e vale transporte

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio LG 2020. Podem se inscrever estudantes a partir do 3º período de cursos da área de tecnologia. Os aprovados vão trabalhar na sede da companhia, localizada em Aparecida de Goiânia (GO). Os estudantes devem fazer as inscrições pelo site da LG, no endereço www.lg.com.br/estagio, até o dia 1º de dezembro. Para parti...