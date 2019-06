Economia Levy diz que BNDES manifestou 'desconforto' com financiamentos ao exterior Ex-presidente do órgão prestou depoimento à CPI da Câmara dos Deputados que investiga irregularidades no âmbito do banco de desenvolvimento

O ex-presidente do BNDES Joaquim Levy disse nesta quarta-feira, 26, que houve "manifestação de desconforto" da instituição no financiamento de obras no exterior, durante os governos do PT. "Em alguns casos, houve manifestação de desconforto do BNDES na Câmara de Comércio Exterior (Camex)", disse. A declaração foi dada em depoimento à CPI do BNDES na Câmara. Segundo e...