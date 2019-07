Economia Leilões de veículos recolhidos no pátio do Detran-GO serão feitos online Atualmente, o procedimento é realizado presencialmente, o que dificulta o controle de todas as etapas do processo e demanda mais tempo

Portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás estabeleceu novas regras para leilões de carros apreendidos no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que passarão a ser realizados online. Atualmente, o procedimento é realizado presencialmente por leiloeiros credenciados (físicas ou jurídicas), o que dificulta o controle de todas ...