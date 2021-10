Economia Leilão da Celg T acontece amanhã por preço mínimo de R$ 1,1 bilhão Privatização da companhia, que é resultado da cisão da Celg GT, será realizado na sede da B3, às 14h, em São Paulo

O leilão da Celg Transmissão (Celg T) acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 14h, na sede da B3, em São Paulo. O valor mínimo pedido será de R$ 1,097 bilhão. A expectativa é que grandes grupos do setor elétrico participem do certame. O edital da privatização da companhia foi divulgado no dia 30 de julho. Os interessados pela estatal tiveram até 7 de outubr...