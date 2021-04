Economia Leilão da Celg GT é agendado para 13 de maio Estatal será ofertada pelo preço mínimo de R$ 1,531 bilhão

O leilão da Celg Geração e Transmissão (Celg GT) acontecerá no dia 13 de maio na B3, a sede da bolsa paulista. O jornal O POPULAR informou no dia 1º de março que a data havia sido pré-agendada, de acordo com o presidente da companhia, Lener Silva Jayme. Como adiantado pelo O POPULAR, a estatal será ofertada pelo preço mínimo de R$ 1,531 bilhão. A privatização da com...