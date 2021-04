Economia Leilão da BR-153 atrai empresas, apesar do alto valor previsto em edital Trecho de rodovia que passa por Goiás recebeu ontem propostas encaminhadas à B3; Grupo CCR está entre possíveis interessados

O leilão da BR-153 – trecho de Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO) – está marcado para quinta-feira (29) na sede da B3, em São Paulo. Nesta segunda-feira (26), ocorreu a entrega de propostas, mas a divulgação da avaliação de quais foram aceitas está prevista para até o dia anterior ao certame. Segundo analistas do mercado de infraestrutura, por envolver 850,7 km, R$ 7,...