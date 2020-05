Decreto, que dá início à reabertura do comércio na capital, foi publicado na noite desta sexta-feira (29) e permite o funcionamento de mercados municipais – o que não inclui Mercado Centro Comercial Popular da Rua 4 e o Mercado Aberto localizado na Avenida Paranaíba –, imobiliárias e treinos de futebol. Essas atividades não essenciais poderão voltar a funcionar a partir de segunda-feira (1º).

O documento assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) traz regras de segurança para evitar disseminação do coronavírus. As justificas no caso das imobiliárias e treino é de que são categorias que correspondem a um grupo de pessoas relativamente pequeno e que em sua maioria não utilizam o transporte coletivo. Portanto, o funcionamento não trará expectativa de impacto nos indicadores epidemiológicos.

Além dessas atividades, há plano em discussão para uma retomada gradual que está prevista para continuar nas próximas semanas. O comércio varejista e shoppings, por exemplo, trabalham com a possibilidade do retorno acontecer no dia 6 de junho. Já a Região da Rua 44 tem como previsão o dia 13 de junho.

Apesar disso, a Prefeitura reforçou por nota à imprensa que “a flexibilização e as respectivas datas de reabertura do comércio estão condicionadas à situação epidemiológica na cidade naquele momento para que haja a retomada das atividades de forma segura e responsável”.