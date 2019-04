Economia Lei que dá benefícios fiscais à Enel em Goiás é revogada Empresa pretende acionar a Justiça argumentando que os créditos foram fundamentais para a decisão de comprar a Celg-D

A Lei 19.473/2016, que concedia benefícios fiscais à Enel Distribuição Goiás, foi revogada nesta sexta-feira (26), como consta no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE). A determinação estabelecia créditos outorgados no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para serem utilizados no Fundo de Aporte à Celg Distribuição (Funac), que foi criado em 2012 p...