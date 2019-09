Economia Lei de FHC pode turbinar privatizações Governo de Jair Bolsonaro pretende usar lei do ex-presidente que permitiu a venda da Vale e da Telebrás

Para dar agilidade ao programa de privatizações, o governo vai usar uma lei do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), que permitiu a venda da Vale e da Telebrás. Agora, a equipe do presidente Jair Bolsonaro quer repassar à iniciativa privada ABGF (seguradora), Telebrás (dona de redes de fibra ótica usadas na internet banda larga), Serpro (que cuida do processamento d...