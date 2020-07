Economia Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos EUA Grupo havia pedido proteção contra credores em Nova York em maio, unidade brasileira havia ficado de fora

A companhia aérea Latam Brasil entrou em recuperação judicial (chapter 11) nesta quinta-feira, 9, nos Estados Unidos. O grupo Latam e suas afiliadas no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos Estados Unidos já haviam pedido a proteção contra credores em Nova York em 26 de maio, mas a unidade brasileira havia ficado de fora. À época em que o grupo havia ...