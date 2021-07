Economia Latam amplia quantidade de voos em Goiânia no mês de julho Maior ocupação nas aeronaves levou à decisão da empresa, que passa a oferecer 17 viagens para Guarulhos por semana

A Latam Brasil decidiu ampliar a quantidade de voos em Goiânia no mês de julho, se comparado com junho. A empresa divulgou nesta quinta-feira (8) que as operações de Goiânia para Guarulhos passarão de 12 para 17 voos semanais. No caso de Congonhas, a quantidade de voos por semana sobe de nove para 14. Para Brasília, serão sete voos semanais. Até junho, a empresa trabalhava c...