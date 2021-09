Economia Lançamentos de imóveis em Goiânia já ultrapassam a cifra dos R$ 2 bilhões Valor geral de vendas no primeiro semestre anima incorporadoras, que apostam em imóveis menores em regiões nobres

O volume e o alto valor dos novos empreendimentos anunciados pelo mercado imobiliário goiano mostram a velocidade de retomada do setor. Vários lançamentos com valor geral de vendas (VGV) acima dos R$ 100 milhões já foram feitos nos últimos meses ou já estão agendados para este ano e para 2022. Entre as tendências, estão imóveis menores em bairros mais nobres, além das...