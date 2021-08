Economia Lançamento de Hub em Goiânia promete fomentar ecossistema de startups em Goiás O projeto Senac Infinite vai desenvolver cursos, conteúdos, eventos e atividades de inovação em parceria com universidades e organizações do Brasil e do exterior

Goiás recebe nesta terça-feira (24) um espaço voltado para tecnologia, inovação e empreendedorismo para fomentar o ecossistema de startups no Estado. O projeto, intitulado Senac Infinite, do Senac Goiás, pretende promover incentivo ao networking e às oportunidades que contribuem para o fomento do setor de comércio de bens, serviços e turismo. O Hub Senac Infinite vai fu...