Economia Lagos turísticos atraem mais investidores na pandemia Busca de recanto para lazer ou até para segunda moradia às margens de dez grandes reservatórios de água em Goiás aumentou com a pandemia; já são quase 250 condomínios

Goiás pode não ter praia, mas conta com grandes lagos, a maioria fruto do represamento de água para produção de energia elétrica, que se tornaram pontos de lazer, principalmente para os apaixonados por esportes náuticos. As margens destes lagos estão atraindo cada vez mais investimentos para instalação de complexos de lazer, loteamentos e condomínios de chácaras. Este mov...