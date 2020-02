Economia Laboratório Teuto oferece 85 vagas de emprego em Anápolis Os salários são compatíveis com o mercado e também são oferecidos refeição no local, vale-alimentação, vale-transporte e transporte corporativo

O Laboratório Teuto está com 85 vagas de emprego abertas para as áreas de produção, qualidade e administração, para diversos níveis. Oportunidade também está disponível para Pessoas com Deficiência (PCD’s) atendendo a necessidade das áreas. A companhia tem também oportunidades para estágio em administração, tecnologia da informação, pedagogia, assuntos regula...