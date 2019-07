Economia Laboratório Teuto oferece 75 vagas de emprego e estágio em Anápolis Também há vagas exclusivas para PCD’s (Pessoas com Deficiência)

O laboratório Teuto, em Anápolis, está com 75 vagas de emprego abertas para as áreas de produção e qualidade, além de estágio em áreas como pedagogia, farmácia, controladoria, entre outras, e vagas exclusivas para PCD’s (Pessoas com Deficiência). A companhia oferece, além de salários compatíveis com o mercado, refeição no local, vale-alimentação, transporte corpor...