Nesta quarta-feira (22), o laboratório Teuto divulgou a abertura de 140 vagas de emprego para o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Os postos de trabalho oferecidos são voltados para as áreas de produção, engenharia e qualidade. De acordo com a disponibilidade desses setores, também serão oferecidas vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s).

Os salários não foram divulgados, mas a empresa afirma que os vencimentos são compatíveis com o mercado. São oferecidos benefícios como refeição no local, vale-alimentação e transporte corporativo.

Os interessados podem cadastrar os currículos no site do laboratório ou enviá-los por e-mail. As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia.